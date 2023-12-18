Здравоохранение

Более 47,5 тыс. жителей Ингушетии обследовались в мобильных медицинских комплексах

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В мобильных медицинских комплексах, закупленных по нацпроекту «Здравоохранение», в 2023 году обследовалось более 47,5 тыс. жителей региона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Отмечается, что осуществлено 1 164 выезда, различные заболевания выявлены у 496 человек, на диспансерное наблюдение поставлено 2052 жителя субъекта.

«Передвижные медицинские комплексы — это новая волна развития здравоохранения, которая помогает обеспечить медпомощью максимальное количество людей, но главная же их задача — «доставить» диагностику в село, где живет в основном пожилое население. Также это очень удобно для работающего населения, потому как многие откладывают скрининг из-за банального отсутствия времени. Благодаря новым комплексам тысячи наших жителей смогли вовремя пройти медосмотры и диспансеризацию. В следующем году планируем продолжить этот проект и охватить как можно больше людей», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По данным Минздрава республики, передвижные комплексы оснащены аппаратами ИВЛ, кардиографами и передвижной лабораторией, что позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.

Напомним, что в 2021 году Ингушетией закуплено 16 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографическая и маммографическая передвижки.

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