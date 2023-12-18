Новый год

Более 650 новогодних подарков отправит Ингушетия детям Запорожской области

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Республика отправит 680 новогодних подарков в подшефный Токмакский район Запорожской области, средства на их закупку выделены из Национального фонда развития региона.

Руководитель субъекта считает, что такое внимание поможет создать праздничное настроение и подарит радость детям в этот особенный период, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Дети — наше будущее, и мы всегда рады делать праздники для них особенными. В это предновогоднее время мы отправляем им подарки, чтобы увидеть их счастливые улыбки и радость. Искренне надеемся, что это поможет маленьким жителям поверить в чудо, пусть и небольшое», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Подарки будут распределены среди детей второй школы города Молочанска, Лагидновской школы Пологовского района, Запорожской общеобразовательной организации, а также между воспитанниками четырех детских садов.

Ранее Ингушетия также отправляла гуманитарную помощь для детей Токмакского района Запорожской области: учебники, игрушки, наборы школьных принадлежностей, рюкзаки, образовательные стенды и многое другое.

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