В Ингушетии дети подготовили новогодние подарки пожарным

По словам собеседника издания, уже становятся доброй традицией поздравления пожарных от учеников сельских школ. Они приходят с Дедом Морозом и Снегурочкой, помимо теплых слов, дарят спасателям подарки, изготовленные своими руками.

«В этот раз наши маленькие друзья организовали и небольшой концерт, порадовав нас», — сказал начальник десятой пожарно-спасательной части сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района Руслан Акбиев.

Он также добавил, что с ребятами они старые знакомые — «неоднократно проводили с ними профилактические беседы».