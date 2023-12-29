В Ингушетии дети подготовили новогодние подарки пожарным
В республике дети подготовили новогодние подарки пожарным, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
По словам собеседника издания, уже становятся доброй традицией поздравления пожарных от учеников сельских школ. Они приходят с Дедом Морозом и Снегурочкой, помимо теплых слов, дарят спасателям подарки, изготовленные своими руками.
«В этот раз наши маленькие друзья организовали и небольшой концерт, порадовав нас», — сказал начальник десятой пожарно-спасательной части сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района Руслан Акбиев.
Он также добавил, что с ребятами они старые знакомые — «неоднократно проводили с ними профилактические беседы».