Новый год

Власти Ингушетии приобрели для особенных детей 10 тыс. новогодних подарков

0

Власти республики для детей участников СВО и детей с ограниченными возможностями здоровья приобрели 10 тыс. новогодних подарков, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Приобрели 10 тысяч подарков, которые получат дети из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, дети тех, кто выполняет поставленные задачи в рамках специальной военной операции, воспитанники реабилитационных центров и интернатов», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, образ жизни детей с ОВЗ отличается от жизни их сверстников. Но в своих желаниях, надеждах, мечтах они совпадают. Им хочется игрушек, новогоднего настроения, праздничных ощущений.

«Мы все должны хотя бы немного скрасить их жизнь и сотворить для них маленькое чудо. У нас есть еще другая категория детей — из малоимущих, многодетных семей, чьи родители не всегда могут дать им все, что им хотелось бы. Поэтому мы оказываем помощь, даря подарки этим детям. А дети участников СВО тем более не должны чувствовать себя обделенными нашим вниманием. Забота о них наша главная задача и поддержка их отцам, которые сегодня защищают нашу Родину», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первый зампред правительства Ингушетии навестил единственного в регионе участника ВОВ
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
В Карабулаке Ингушетии в сварочном цехе произошел пожар
Правоохранители Ингушетии нашли у приезжего из Татарстана более 120 граммов мефедрона
Футбольная школа «Вайнах» из Ингушетии стала победителем турнира в Пятигорске
Дети-сироты Малгобека Ингушетии получили новогодние подарки
Главные врачи медицинских организаций Ингушетии приняли участие в акции «Елка желаний»
Глава Назрановского района Ингушетии исполнил желание ребенка из села Долаково
За попытку сбыть героин осудят в Ингушетии жительницу Ставропольского края
Школьники Ингушетии прошли посвящение в «Орлят России»
Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев исполнил новогоднюю мечту девочки из Карабулака

Главное

Яндекс.Метрика

 