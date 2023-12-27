Власти Ингушетии приобрели для особенных детей 10 тыс. новогодних подарков

«Приобрели 10 тысяч подарков, которые получат дети из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, дети тех, кто выполняет поставленные задачи в рамках специальной военной операции, воспитанники реабилитационных центров и интернатов», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, образ жизни детей с ОВЗ отличается от жизни их сверстников. Но в своих желаниях, надеждах, мечтах они совпадают. Им хочется игрушек, новогоднего настроения, праздничных ощущений.

«Мы все должны хотя бы немного скрасить их жизнь и сотворить для них маленькое чудо. У нас есть еще другая категория детей — из малоимущих, многодетных семей, чьи родители не всегда могут дать им все, что им хотелось бы. Поэтому мы оказываем помощь, даря подарки этим детям. А дети участников СВО тем более не должны чувствовать себя обделенными нашим вниманием. Забота о них наша главная задача и поддержка их отцам, которые сегодня защищают нашу Родину», — подчеркнул Глава Ингушетии.