Гранты

Детские лагеря смогут получить гранты на создание безбарьерной среды

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Государственные и частные детские лагеря смогут получить федеральные гранты на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и различными нарушениями здоровья. Правила предоставления субсидий утвердил глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров России.

Гранты будут предоставлены в рамках государственной программы «Доступная среда». В федеральном бюджете на 2022–2024 годы на это предусмотрено 210 млн рублей — по 70 млн рублей ежегодно.

Господдержка будет направлена на создание универсальной безбарьерной среды. Для этого в лагерях необходимо адаптировать уличное пространство и помещения — сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проёмы, установить пандусы и подъемники, оборудовать спортивные залы и площадки.

Кроме того, в лагерях должно появиться специальное учебное оборудование, в том числе информационно-коммуникационные панели для детей с нарушением слуха, ортопедические стулья, комплекс компьютерной техники, позволяющий обучать детей с различными нарушениями.

Претендентов на получение господдержки ждет конкурсный отбор. Порядок его проведения, а также состав конкурсной комиссии утвердит Минпросвещения.

Предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей правительству поручил Президент России по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года.

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