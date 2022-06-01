Детский отдых

Детский лагерь «Эрзи» в горной Ингушетии готов к летнему сезону

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Детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием «Эрзи» в горной Ингушетии готовится принять ребятишек.

Учреждение состоит из благоустроенных жилых корпусов, столовой и учебных классов, игровой площадки, бассейна, медицинского пункта и футбольного поля. По словам директора лагеря Мадины Цуровой, подготовка проходит соответственно поставленному плану, и к началу первого заселения детей лагерь будет полностью готов.

На днях председатель районного совета депутатов Джейрахского района Исса Льянов проинспектировал объект. По итогам проверки он дал положительную оценку подготовке лагеря.

«Мы посетили практически все корпуса, столовую, медпункт. Проверили пожарную безопасность и соблюдение санитарных норм. По всем пунктам нашего мониторинга мы поставили положительную оценку. Со своей стороны, при необходимости выражаем готовность оказать содействие в том, чтобы детский отдых прошел максимально комфортно и с пользой», — отметил Исса Льянов.

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