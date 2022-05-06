Для строительства мусорного полигона в Малгобекском районе Ингушетии определили инвестора

«В проект будущего полигона планируется включить мусоросортировочные комплексы, объекты переработки ПЭТ бутылок, твердого пластика, отработанных шин, древесных отходов, а также объекты по обезвреживанию и компостированию отходов. Уже проведены переговоры с инвесторами, согласившиеся построить и спроектировать мусороперерабатывающий комплекс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проекта составляет от 2 до 2,5 млрд рублей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что республика участвует в федеральном проекте «Чистая страна», который призван уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде. Срок реализации проекта — с января 2017 года по 2025 год включительно.

В общей сложности, в рамках федерального проекта «Чистая страна» планируется ликвидация 16 несанкционированных свалок в границах городов и 17 наиболее опасных объектов для окружающей среды на территории восьми субъектов России: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Волгоградской, Московской, Смоленской и Брянской областей, а также Ингушетии.