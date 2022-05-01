Для жителей Пригородного района в Ингушетии организуют посещение родовых кладбищ

«В ходе указанных мероприятий были изучены и проанализированы обращения и жалобы жителей Ингушетии. Поездка к родовым кладбищам вынужденных переселенцев из Пригородного района в населённых пунктах Чернореченское, Терк и Южный будет проведена силами ГУП «Ингушавтотранс» с территории Нового автовокзала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отправка в населенные пункты планируется в 10:00 мск с территории нового автовокзала в Назрани.

Желающие посетить свои родовые кладбища должны прибыть на место отправки в указанное время.

Также в регионе в период празднования мусульманского праздника Ид Аль-Фитр (Мархаж), со 2 по 4 мая, продлят работу общественного транспорта.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.