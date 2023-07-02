До двух лет тюрьмы грозит «черному лесорубу» в Ингушетии за 16 спиленных деревьев

«Бревна обнаружены между сельскими поселениями Алхасты и Галашки. На месте также находился трактор с ключом зажигания. Предположительное место спила находится в 300 метрах от места обнаружения бревен», — сказал собеседник.

По его словам, трактор изъят в рамках следственных действий до выяснения обстоятельств, в действиях «черного лесоруба» усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

Отметим, что незаконная вырубка деревьев в рамках статьи 260 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев.