Ярмарка

До окончания месяца Рамадан в Ингушетии запланированы еще две сельхозярмарки

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С 12 марта текущего года в Ингушетии проведено 12 сельскохозяйственных ярмарок в различных населенных пунктах. Еще две до окончания месяца Рамадан к празднику Ид аль-Фитр запланированы на 30 апреля и 1 мая.

Об этом на заседании правительства под руководством председателя правительства Владимира Сластенина сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

По ценам ниже рыночных (на 15-20%) свою продукцию представят «Сад-Гигант Ингушетия», агрокомплекс «Сунжа», государственные унитарные сельхозпредприятия, фермеры.

В праздничные дни, как проинформировал министр здравоохранения Магомед-Башир Балаев, кабинеты КТ, лаборатории, осуществляющие диагностику коронавируса методом ПЦР и травматологические кабинеты, будут функционировать круглосуточно.

Стационарные учреждения также будут оказывать специализированную медпомощь жителям. В медицинских организациях врачи будут дежурить с 9 до 15 часов.

Сотрудники республиканской станции переливания крови продолжат работу в соответствии с внутренним графиком.

Балаев отметил, что имеется необходимый запас лекарств, в том числе для лечения больных Covid-19, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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