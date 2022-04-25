До окончания месяца Рамадан в Ингушетии запланированы еще две сельхозярмарки

Об этом на заседании правительства под руководством председателя правительства Владимира Сластенина сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

По ценам ниже рыночных (на 15-20%) свою продукцию представят «Сад-Гигант Ингушетия», агрокомплекс «Сунжа», государственные унитарные сельхозпредприятия, фермеры.

В праздничные дни, как проинформировал министр здравоохранения Магомед-Башир Балаев, кабинеты КТ, лаборатории, осуществляющие диагностику коронавируса методом ПЦР и травматологические кабинеты, будут функционировать круглосуточно.

Стационарные учреждения также будут оказывать специализированную медпомощь жителям. В медицинских организациях врачи будут дежурить с 9 до 15 часов.

Сотрудники республиканской станции переливания крови продолжат работу в соответствии с внутренним графиком.

Балаев отметил, что имеется необходимый запас лекарств, в том числе для лечения больных Covid-19, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.