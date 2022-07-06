Футбол

Два игрока малгобекского «Ангушта» из Ингушетии включены в символическую сборную Юношеской футбольной лиги

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Крайний защитник Тимур Хугоев и фланговый полузащитник Бекхан Барахоев, выступающие за РСШ «Ангушт» г. Малгобека, включены в символическую сборную 7-го тура группы «А» Юношеской футбольной лиги — Юг, рейтинг составила пресс-служба ЮФЛ.

Не так давно в матче 7-го тура малгобекская команда одержала в родных стенах волевую победу над ФШ «Нальчик» со счетом 3:1. В отчетной игре Бекхан сравнял счет в игре дальним ударом в верхнюю «девятку» ворот соперника. Хавбек уже второй раз подряд попадает в символическую сборную турнира.

Что касается Тимура Хугоева, то игрок стал автором победного мяча в прошедшей встрече — Тимуру также удался результативный удар с дальней дистанции. Для защитника это первое попадание в символическую сборную.

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