Два игрока малгобекского «Ангушта» из Ингушетии включены в символическую сборную Юношеской футбольной лиги

Не так давно в матче 7-го тура малгобекская команда одержала в родных стенах волевую победу над ФШ «Нальчик» со счетом 3:1. В отчетной игре Бекхан сравнял счет в игре дальним ударом в верхнюю «девятку» ворот соперника. Хавбек уже второй раз подряд попадает в символическую сборную турнира.

Что касается Тимура Хугоева, то игрок стал автором победного мяча в прошедшей встрече — Тимуру также удался результативный удар с дальней дистанции. Для защитника это первое попадание в символическую сборную.