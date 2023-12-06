Капремонт

Единороссы Ингушетии подвели итоги капремонта начального образовательного учреждения в Назрани

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Единороссы провели инспекционный выезд в начальную образовательную школу номер 16 Назрани, чтобы оценить результаты капитального ремонта здания учреждения.

Отмечается, что учебное заведение является историческим объектом, построенным еще в 1926 году. В рамках Народной программы партии там был проведен капитальный ремонт, при проведении работ были сохранены исторические фрагменты в оформлении здания.

«В результате инспекционных мероприятий «партийный десант» выразил удовлетворение результатами капремонта и отметил, что НОШ № 16 выглядит привлекательно и ухоженно. Они также высоко оценили сохранение исторических элементов в оформлении здания. Представители партии выразили уверенность в том, что образовательное учреждение в новых условиях будет успешно осуществлять процесс качественного обучения и воспитания детей», — сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».

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