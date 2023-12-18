Экспозиция Ингушетии на ВДНХ удивила сотрудницу сирийского информагентства

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики в Москве, её репортаж о России и, в частности, выставке-форуме на ВДНХ вызвал большой интерес в Сирийской Арабской Республике.

«Говоря кратко — это невероятное удивление от осознания, насколько разнообразна Россия. Как много культур мирно уживаются на её территории, как красиво дополняют друг друга национальные обычаи, как успешно удается одновременно сохранять традиции и развивать передовые технологии», — подчеркнула Марам Химси.