Энергетики безвозмездно построили ЛЭП для электроснабжения сельской мечети в Ингушетии
«Россети Северный Кавказ» завершили строительство воздушной линии электропередачи для электроснабжения будущей центральной мечети сельского поселения Плиево Назрновоского района Ингушетии. Обращение духовенства и жителей населенного пункта о помощи, в энергокомпании рассмотрели вне очереди.
«Мечеть в сельском поселении Плиево строится на пожертвования жителей республики. И мы с радостью присоединились к благому делу. Благотворительность в «Россети Северный Кавказ» рассматривают как системную и последовательную работу, образ жизни предприятия. Готовность всегда следовать интересам жителей округа — это не только ответственная задача по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения, но и полная вовлеченность в жизнь регионов. Уверен, неравнодушие — один из показателей настоящих профессионалов — людей надежных, с развитым чувством долга», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.
Для надежного электроснабжения важного объекта оперативно-выездная бригада Назрановских районных электрических сетей построила воздушную линию электропередачи 6 кВ общей протяженностью 150 метров. Энергетики смонтировали 6 железобетонных опор и 500 метров самонесущего изолированного провода (СИП).
Применение СИП обусловлено его неоспоримыми преимуществами. Он позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.
Несмотря на сложности — работу в условиях 32-градусной жары — энергетики справились с задачей за два дня, сообщает пресс-служба компании.