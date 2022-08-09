Национальная библиотека

Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новыми дарственными книгами

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Поэтесса Хава Тумгоева передала в Национальную библиотеку Ингушетии свои авторские книги, сообщила пресс-служба учреждения.

Это сборники стихов «Са илле мукъам», «Са дега уйлаш», «Вай з1амига доттаг1ий».

В сборники «Са илле мукъам» и «Са дега уйлаш» вошли стихи, воспевающие красоту родного края, богатство ингушского языка, восхваляющие славных наших героев. Предисловия к книгам написали поэтесса Марьям Льянова и поэт Султан Мерешков.

«Вай з1амига доттаг1ий» — это красочно проиллюстрированный сборник поэтических произведений для детей, написанных доступным для них языком. Произведения воспитывают любовь к природе и животным, любовь к ингушскому языку.

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