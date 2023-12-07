Фонд «Возрождение» реализует в Ингушетии проекты на 1,8 млрд рублей

Там напомнили, что организация учреждена фондом «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева при поддержке руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова для реализации важнейших инфраструктурных благотворительных инициатив на территории региона.

Попечительский совет «Возрождения»: председатель — первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, предприниматель Магамет Албогачиев и топ-менеджеры компании «РуссНефть» Елена Макарова и Дмитрий Романов.

В совет фонда входят Микаил Гуцериев, премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, помощник полпреда Президента России в СКФО Валентин Масенков, предприниматели Алихан Харсиев и Ахмет Паланкоев, представители группы «Сафмар» Александр Волченко и Алихан Амирханов.

На первом совместном заседании советов в Москве был заслушан доклад директора БФ «Возрождение» Ларисы Калачевой о реализованных в уходящем году проектах и планах до конца 2024 года. Среди основных задач фонда — реконструкция башенных комплексов в горном районе республики, строительство и ремонт объектов культуры, образования и здравоохранения, приобретение учебников для школ, помощь нуждающимся и многое другое.

Важным стратегическим проектом является поддержка запуска в регионе ИТ-кластера, включающего в себя ИТ-академию, ИТ-акселератор и Инновационный научно-технический центр.

Премьер республики считает, что создание БФ «Возрождение» является позитивным примером конструктивного диалога между бизнесом и властью.

«Прозрачная система принятия решений в республике, открытость властей во главе с Махмуд-Али Калиматовым и искреннее желание улучшить качество жизни населения создают возможности для прихода в регион инвесторов и меценатов, которые понимают, что расходуемые ими средства действительно пойдут на благие дела. В этом смысле нам показалось важным принимать активное участие в работе фонда «Возрождение», чтобы вместе с Микаилом Гуцериевым, с представителями федеральной власти и ингушского бизнес-сообщества предметно обсуждать первоочередные задачи, которые могут быть решены за счет организации», — отметил Владимир Сластенин.