Глава Ингушетии поручил в праздничные дни уделить особое внимание детям участников СВО

«Они в первую очередь должны почувствовать внимание к себе. В муниципалитетах должны быть списки детей из малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья, участников и ветеранов СВО. Будет правильно, если главы администраций лично посетят эти семьи и вручат детям новогодние презенты», — отметил руководитель субъекта, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Также поставлена задача по обеспечению стабильной подачи света, газа, воды в период праздничных дней.

«У нас создан оперативный штаб для своевременного реагирования на нештатные ситуации. Но этого недостаточно, в каждом муниципалитете должны быть организованы дежурные пункты с телефонами, куда жители могут обратиться за решением экстренной проблемы», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он призвал градоначальников проявлять больше активности: чаще «выходить в народ», лично интересоваться проблемами населения и контролировать санитарное состояние своих территорий.

«С людьми надо встречаться, разговаривать, и тогда они будут в курсе их нужд и потребностей. Это поможет мэрам правильно расставить приоритеты в решении вопросов. В следующем году с них будет особый спрос за сборы коммунальных платежей и по работе административных комиссий. Что касается коммунальных платежей — необходимо усилить работу в этом направлении», — сказал Глава.

Руководитель региона напомнил, что поставщики в любой момент могут прекратить подачу газа из-за неплатежей, как это было в прошлом году, или свет.

«Люди зимой рискуют остаться без тепла. У многих до сих пор не оформлены права собственности на свои домовладения. Людям надо создавать правильные условия, чтобы они без долгих хождений могли встать на учет и своевременно платить. Надо работать с ними, разъяснять их права и ответственность. У многих есть льготы, но они об этом даже не знают. Если идти навстречу нуждам людей, и они тоже с пониманием отнесутся к нашим требованиям. Все эти вопросы будут взяты мною на личный контроль», — добавил Махмуд-Али Калиматов.