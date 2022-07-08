Глава Минпромторга России провел рабочую встречу с руководителем Минцифры Ингушетии

«В ходе совещания региональный министр предложил разработать совместный план по развитию промышленности в Ингушетии, куда в том числе входит реанимация простаивающих предприятий. Инициатива была поддержана, в ближайшее время ведомства приступят к данной работе», — сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отметим, что Дорджиев проходил стажировку, которую автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» проводила по заказу Минпромторга России.

С участниками в режиме открытого диалога делились опытом руководители департаментов и заместители министра промышленности и торговли России, знакомили с федеральными приоритетами развития промышленности, механизмами господдержки и другими факторами, обеспечивающими успешную работу министерств.