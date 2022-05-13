Ингушетия получила господдержку в 1,8 млрд рублей для стабилизации бюджета

«В соответствии с распоряжением правительства России в апреле текущего года республике выделена финансовая помощь в размере 1,8 млрд рублей на погашение кредиторской задолженности. Ни для кого не секрет, в каком сложном финансовом положении мы находились буквально пару лет назад, в 2019 году, имея долговые обязательства бюджета почти в три раза превышающие собственные налоговые и неналоговые доходы», — сказал Калиматов.

По его словам, к середине 2019 года обязательства составляли около 12 млрд рублей.

«Для республики, чьи налоговые и неналоговые доходы к этому времени составляли около 4,5 млрд рублей, такие долги стали непосильным бременем. При поддержке федеральных органов власти и в результате мер, принятых на региональном уровне, задолженность была сокращена на 5,6 млрд рублей — до 6,3 млрд рублей», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, вся задолженность по социальным выплатам перед населением погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности республики. В начале 2021 года объем долговых обязательств бюджета республики сократился с 11,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей, в том числе общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ингушетию с рабочим визитом прибыла представительная делегация во главе с вице-премьером России Александром Новаком.