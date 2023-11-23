Ингушетия получит более 47 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития ЖКХ

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона, финансирование направлено на осуществление мероприятий региональных программ, нацеленных на укрепление экономической стабильности в сфере ЖКХ.

Одной из основных инициатив является объединение региональных ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства с целью создания единого оператора.

Отмечается, что также предусматривается привлечение высококвалифицированных экспертов и установление разумных экономических тарифов.