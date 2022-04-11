Здравоохранение

Ингушетия получит около 130 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

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Российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Ингушетии выделено 129 731,8 тыс. рублей.

Средства будут направлены из нормированного страхового запаса федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабинета министров, вопрос обсуждался в понедельник на совещании с вице-премьерами. Мишустин отметил, что прошлый год и начало текущего года были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения, ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования.

«Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно», — считает председатель правительства.

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