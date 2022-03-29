Армрестлинг

Ингушские армрестлеры завоевали четыре медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге

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Сборная Ингушетии по армрестлингу завоевала на чемпионате России в Санкт-Петербурге четыре награды.

В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из 49 регионов страны. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, золотые медали завоевали Ибрагим Тимурзиев (90 кг) и Ибрагим Сагов (100 кг).

Серебряные награды достались Адаму Баркинхоеву (100 кг) и Адаму Яндиеву (90 кг). Тренеры призеров — Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев.

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