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Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата МЧС России по рукопашному бою

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Ингушские спортсмены стали призёрами чемпионата МЧС России по рукопашному бою, сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Так, Хамзат Сакалов занял первое место в весовой категории до 85 кг. Также победителем соревнований в весе до 90 кг стал Зелимхан Тангиев из спортклуба Kaloy Team. «Бронза» досталась Мухаммаду Хаматханову, который выступал в весовой категории до 80 кг.

Напомним, чемпионат МЧС России по рукопашному бою прошёл с 20 по 22 июня в городе Грозный. В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников, среди которых были как опытные спортсмены, так и впервые участвующие в крупных состязаниях.

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