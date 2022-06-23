Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата МЧС России по рукопашному бою

Так, Хамзат Сакалов занял первое место в весовой категории до 85 кг. Также победителем соревнований в весе до 90 кг стал Зелимхан Тангиев из спортклуба Kaloy Team. «Бронза» досталась Мухаммаду Хаматханову, который выступал в весовой категории до 80 кг.

Напомним, чемпионат МЧС России по рукопашному бою прошёл с 20 по 22 июня в городе Грозный. В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников, среди которых были как опытные спортсмены, так и впервые участвующие в крупных состязаниях.