Армрестлинг

Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал вторым на турнире во Владикавказе

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Ингушский спортсмен Адам Баркинхоев стал серебряным призёром Всероссийского открытого турнира по армрестлингу (борьба правой рукой) памяти заслуженного тренера России Асланбека Еналдиева во Владикавказе.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Баркинхоев выступал в абсолютной весовой категории среди профессионалов.

Напомним, сильнейшие армрестлеры страны собрались во Дворце спорта «Манеж» в столице Северной Осетии, где прошёл пятый всероссийский турнир по армрестлингу. На соревнования приехали 300 спортсменов из 25 регионов.

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