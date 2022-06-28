Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал вторым на турнире во Владикавказе
Ингушский спортсмен Адам Баркинхоев стал серебряным призёром Всероссийского открытого турнира по армрестлингу (борьба правой рукой) памяти заслуженного тренера России Асланбека Еналдиева во Владикавказе.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Баркинхоев выступал в абсолютной весовой категории среди профессионалов.
Напомним, сильнейшие армрестлеры страны собрались во Дворце спорта «Манеж» в столице Северной Осетии, где прошёл пятый всероссийский турнир по армрестлингу. На соревнования приехали 300 спортсменов из 25 регионов.