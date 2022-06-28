Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал вторым на турнире во Владикавказе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Баркинхоев выступал в абсолютной весовой категории среди профессионалов.

Напомним, сильнейшие армрестлеры страны собрались во Дворце спорта «Манеж» в столице Северной Осетии, где прошёл пятый всероссийский турнир по армрестлингу. На соревнования приехали 300 спортсменов из 25 регионов.