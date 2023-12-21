Команда бойцов ММА Ингушетии выиграла Кубок Дворца спорта «Магас» по мини-футболу

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Дворца спорта «Магас», по итогам напряженной и упорной борьбы в решающей встрече команда ММА одержала победу со счетом 2:0 над командой дзюдоистов, голы были забиты Илезом Мальсаговым. Серебро досталось команде дзюдоистов. В матче за бронзу боксеры обыграли команду федерации регби со счетом 10:3.

Отмечается, что победитель и призеры турнира получили кубки, грамоты, медали и денежные призы от компании.

«Турнир удалось провести благодаря привлечению спонсора — генерального директора строительной компании «Гранул» Магомеда Евлоева и поддержке Федерации мини-футбола РИ в лице руководителя Абукара Дзортова», — подчеркнули организаторы состязаний.