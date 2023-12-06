Мини-футбол

Команда судебной системы Ингушетии стала третьей в ходе розыгрыша кубка по мини-футболу

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На стадионе школы-лицея Назрани состоялась официальная церемония награждения победителей и призеров кубка по мини-футболу среди министерств и ведомств Ингушетии.

В первом же сезоне молодая футбольная команда судебной системы республики Legal Eagles (основана 25 октября 2022 года) дебютировала в мини-футбольном чемпионате республики и стала обладателем бронзовой медали. Отмечается, что индивидуальной награды «Лучший вратарь» удостоен голкипер команды судебной системы Бацаев Батыр.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Верховного суда республики, в полуфинале первенства дружина республиканской судебной системы в упорном противостоянии уступила опытной команде Министерства образования и науки Ингушетии. Матч завершился с минимальным преимуществом «педагогов» (7:8).

Наибольшим количеством голов в турнире в составе Legal Eagles отметились Яндиев Адам (6) и Дзуматов Ан-Магомед (3).

По итогам футбольных баталий обладателем кубка стала команда регионального Минобрнауки, серебро досталось команде МЧС республики. Победители и призеры розыгрыша были награждены кубками, медалями и грамотами.

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