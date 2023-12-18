В Ингушетии проведут турнир по мини-футболу среди команд спортивных федераций республики

Организует турнир у себя Дворец спорта «Магас» при поддержке федерации мини-футбола, генеральный спонсор — строительная компания «Гранул». В футбольных баталиях примут участие команды федераций спортивной борьбы, бокса, регби, дзюдо, смешанных единоборств и кикбоксинга.

«Игры будут проходить по олимпийской системе, по итогам определятся победитель и два призера», — рассказали газете «Ингушетия» организаторы состязаний.

Отмечается, что победителю и трем призерам вручат кубки, грамоты, медали и денежные призы.