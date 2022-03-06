Коррупционные средства чиновников в России будут изъяты в пользу государства

Согласно закону, «если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств», отмечает ТАСС.

Предполагается, что сумма будет изъята в доход государства, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также закон предусматривает порядок проведения генпрокурором России и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Прежней редакцией законодательства в этой сфере был предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход казны только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги.