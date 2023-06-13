Мэр Назрани встретился с полузащитником клуба «Зенит» и сборной России Зелимханом Бакаевым

Полузащитник «Зенита» рассказал главе города о перспективах развития самой популярной игры в республике и отметил талант юных ингушских спортсменов. Футбольная школа братьев Бакаевых успешно функционирует в регионе.

В завершение встречи Зелимхан Бакаев традиционно для именитых футболистов подарил руководителю города свою футболку.

В свою очередь глава города Урусхан Евлоев, сообщила его пресс-служба, выразил надежду на то, что такие ингуши, как Бакаев, станут примером для всей молодежи республики, стимулом для ведения здорового образа жизни.

Напомним, Зелимхан впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона России. Ранее игрок выигрывал дважды Суперкубок России и один раз Кубок России. Отмечается, что Бакаев стал вторым ингушским футболистом после Магомеда Оздоева, выигрывавшим этот трофей.