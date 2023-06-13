Футбол

Мэр Назрани встретился с полузащитником клуба «Зенит» и сборной России Зелимханом Бакаевым

0

Мэр Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с известным российским футболистом, уроженцем Ингушетии Зелимханом Бакаевым.

Полузащитник «Зенита» рассказал главе города о перспективах развития самой популярной игры в республике и отметил талант юных ингушских спортсменов. Футбольная школа братьев Бакаевых успешно функционирует в регионе.

В завершение встречи Зелимхан Бакаев традиционно для именитых футболистов подарил руководителю города свою футболку.

В свою очередь глава города Урусхан Евлоев, сообщила его пресс-служба, выразил надежду на то, что такие ингуши, как Бакаев, станут примером для всей молодежи республики, стимулом для ведения здорового образа жизни.

Напомним, Зелимхан впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона России. Ранее игрок выигрывал дважды Суперкубок России и один раз Кубок России. Отмечается, что Бакаев стал вторым ингушским футболистом после Магомеда Оздоева, выигрывавшим этот трофей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 8 выпускников стали стобалльниками по химии по результатам ЕГЭ
В Карабулаке Ингушетии открыли площадку для игры в волейбол
В Назрани отремонтировали центральный парк имени Карцхала Мальсагова
В Ингушетии реализуют социальный проект «Пиарщики»
Участники открытия турсезона в Ингушетии посостязались в стрельбе из лука
Ингушские боксеры стали призерами турнира национальной студенческой лиги
Установлен владелец боеприпасов, найденных в доме в Ингушетии
В столице Ингушетии провели профилактические беседы по теме детской безопасности в летний период
В Ингушетии подвели итоги Всероссийского турнира по грэпплингу на призы Альберта Галаева
Юношеская сборная Ингушетии по греко-римской борьбе готовится к международным стартам
За гибель младенца в ДТП будут судить жителя Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 