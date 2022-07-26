Министр здравоохранения Ингушетии рассмотрел проблемы детей с ОВЗ
Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев обсудил проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья с их родителями.
«Эта встреча поможет нам наладить взаимодействие, ведь именно с представителями медицинского сообщества вам чаще всего приходится сталкиваться, пытаясь улучшить жизнь своего ребёнка», — цитирует Балаева его пресс-служба.
Отмечается, что речь шла о проблемах, с которыми регулярно приходится сталкиваться родителям таких особенных детей. Часть вопросов не входила в компетенцию Минздрава Ингушетии, однако Магомедбашир Балаев заверил родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, что Минздрав займётся решением основных вопросов, озвученных на приеме.
«Мы готовы вас всегда поддержать, не бойтесь обращаться к нам за помощью, потому что особенным детям нужен особенный подход», — подчеркнул глава ведомства.