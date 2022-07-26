Здравоохранение

Министр здравоохранения Ингушетии рассмотрел проблемы детей с ОВЗ

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Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев обсудил проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья с их родителями.

«Эта встреча поможет нам наладить взаимодействие, ведь именно с представителями медицинского сообщества вам чаще всего приходится сталкиваться, пытаясь улучшить жизнь своего ребёнка», — цитирует Балаева его пресс-служба.

Отмечается, что речь шла о проблемах, с которыми регулярно приходится сталкиваться родителям таких особенных детей. Часть вопросов не входила в компетенцию Минздрава Ингушетии, однако Магомедбашир Балаев заверил родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, что Минздрав займётся решением основных вопросов, озвученных на приеме.

«Мы готовы вас всегда поддержать, не бойтесь обращаться к нам за помощью, потому что особенным детям нужен особенный подход», — подчеркнул глава ведомства.

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