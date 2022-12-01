Музей ИЗО Ингушетии представил в Дагестане выставку современного изобразительного искусства

Как сообщила пресс-служба ингушского музея, на выставке представлено более восьмидесяти экспонатов, среди которых произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и национальные костюмы таких мастеров, как Мурат Полонкоев, Зелимхан Полонкоев, Зелимхан Эсмурзиев, Хож-Ахмед Имагожев, Дауд Оздоев, Магомед Кариев, Башир Кариев, Зина Инаркиева, Айна Инаркиева, Зарема Базиева, Танзила Кодзоева, Лидифа Мержоева, Лида Оздоева, Муса Мартазанов, Аюп Цуроев, Зейнеп Дзарахова, Дали Яндиева, Мадина Мартазанова.

«Современные художники Ингушетии демонстрируют огромный спектр течений и стилевых направлений, работая во всех жанрах и видах изобразительного искусства. Для своих работ молодые авторы выбирают близкие для себя темы, воплощая в жизнь свои мысли и чувства. Мы надеемся, что произведения наших художников не оставят равнодушными дагестанских зрителей и вызовут неподдельный интерес к их творчеству», — отметила куратор проекта главный хранитель музея ИЗО Ингушетии Мадина Хамхоева.

В открытии выставки от Ингушетии также приняли участие научный сотрудник музея ИЗО Роза Хамхоева, искусствовед Багаудин Коригов, народный художник Муса Мартазанов и заслуженный деятель искусств Аюп Цуроев.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель директора музея Айшат Магомедова, председатель Дагестанского отделения Союза художников России Курбанали Магомедов, директор ДХУ имени М. Джемала Мухтар Камбулатов, директор выставочного зала Союза художников Дагестана Амирхан Магомедов, а также представители Ингушетии. Они отметили, что у музеев двух республик сложились тесные творческие связи, их совместные проекты способствуют гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений, развитию сотрудничества в сфере культуры между регионами.

Выставка «Современное изобразительное искусство Ингушетии» в Махачкале продлится до 13 декабря.