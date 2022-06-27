На трех улицах города Назрани Ингушетии отключат газ на время ремонтных работ

«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на сетях газораспределения 28 июня с 9:00 мск в Назрани на улице Московская и в Гамурзиевском административном округе на улицах Албогачиева и Водозаборная будет прекращена подача газа», — сказал представитель ведомства.

По его словам, специалисты планируют возобновить газоснабжение до 18 часов.

В МЧС призвали потребителей соблюдать бдительность и осторожность, следить за газовым оборудованием для предотвращения несчастных случаев.