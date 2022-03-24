Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Ингушетии пройдет в городе Сунжа

Также ярмарка состоится 27 марта в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

Время проведения: с 9 до 13 часов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по поручению Главы региона с целью стабилизации цен на продовольствие, в республике в течение марта-апреля будут проходить еженедельные ярмарки, организованные министерством сельского хозяйства и продовольствия при поддержке администраций городов и районов.

Цены на продукты и товары первой необходимости будут установлены на 10-15% ниже среднерыночных.

Свою продукцию на ярмарках представляют: «Сад-Гигант Ингушетия» и «Агрокомплекс Сунжа», госпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства региона. У жителей будет возможность приобрести по сниженным ценам мясо (баранина, говядина), птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.