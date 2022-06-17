Около 8 млн руб. получил проект по возрождению музыкального творчества ингушей

Грант в размере 7,8 млн руб. получил проект по возрождению и развитию архаичного музыкального творчества ингушей «Илли».

«Музыканты и этнографы, архивисты и археологи, композиторы и скрипичных дел мастера объединились в одном проекте, чтобы ингушский народ мог вспомнить то, что было утрачено в годы сталинской депортации», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».