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Около 8 млн руб. получил проект по возрождению музыкального творчества ингушей

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Ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки» стало победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Грант в размере 7,8 млн руб. получил проект по возрождению и развитию архаичного музыкального творчества ингушей «Илли».

«Музыканты и этнографы, архивисты и археологи, композиторы и скрипичных дел мастера объединились в одном проекте, чтобы ингушский народ мог вспомнить то, что было утрачено в годы сталинской депортации», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

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