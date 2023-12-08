Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии

«В ведомство обратилась мать осужденного с просьбой оказать содействие в направлении ее сына для отбывания наказания в близком к месту проживания родных исправительном учреждении. Женщина является инвалидом II группы с многочисленными хроническими заболеваниями, которая на свою пенсию содержит всю семью», — рассказал собеседник.

По его словам, сын заявительницы осужден к 8 годам лишения свободы в Москве и ожидает этапирование для дальнейшего отбывания наказания.

Отмечается, что по результату рассмотрения обращения УПЧ по региону Федеральной службой исполнения наказаний России принято решение о направлении осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию УФСИН в Северной Осетии, с учетом места проживания родственников.