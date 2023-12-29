Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, жительница сельского поселения Нестеровское обратилась с просьбой о переводе ее осужденного сына из исправительного учреждения в Саратовской области в учреждение, которое находится в Северной Осетии, поскольку ее семья не располагает финансовыми средствами для регулярного посещения сына.

«Заявительница является инвалидом второй группы и в скором времени ей предстоит сложная операция», — говорится в релизе.

Отмечается, что по завершении коллективной деятельности уполномоченного по правам человека по региону и Федеральной службы исполнения наказаний России было принято решение о направлении осужденного для отбытия наказания в исправительное учреждение ФСИН России в Северной Осетии.