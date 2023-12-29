Права человека

Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии

0

Осужденного местного жителя перевели в колонию, расположенную неподалеку от места жительства его близких, после вмешательства уполномоченного по правам человека по республике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, жительница сельского поселения Нестеровское обратилась с просьбой о переводе ее осужденного сына из исправительного учреждения в Саратовской области в учреждение, которое находится в Северной Осетии, поскольку ее семья не располагает финансовыми средствами для регулярного посещения сына.

«Заявительница является инвалидом второй группы и в скором времени ей предстоит сложная операция», — говорится в релизе.

Отмечается, что по завершении коллективной деятельности уполномоченного по правам человека по региону и Федеральной службы исполнения наказаний России было принято решение о направлении осужденного для отбытия наказания в исправительное учреждение ФСИН России в Северной Осетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В парламенте Ингушетии подвели итоги года с участием Главы республики
Гол футболиста Магомеда Оздоева признан лучшим у греческого клуба ПАОК в декабре
Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика в Ингушетии
Общественники Назрани поздравили работников онкодиспансера с наступающим Новым годом
В музее ИЗО Ингушетии состоялась «Презентация художника» Асет Албаковой
Ингушские единороссы провели новогоднее мероприятие для детей из малоимущих семей
В столице Ингушетии прошло заседание рабочей группы по делам казачества при Главе республики
Инвалиду из Ингушетии восстановили пенсию после вмешательства УПЧ в регионе
Жителям Ингушетии напомнили о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию
В новогодние выходные Ингушетия ожидает более 5 тыс. туристов
За сбыт поддельных лекарств более чем на 9 млн рублей житель Ингушетии ответит в суде

Главное

Яндекс.Метрика

 