Бюджет

Парламентарии Ингушетии приняли республиканский бюджет на 2023 год

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Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли республиканский бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Как сообщили в парламенте региона, в работе заседания приняли участие и. о. министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев, руководитель Государственной архивной службы РИ Магомед Картоев, представители администрации Главы и правительства, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты, Минфина, Минюста Ингушетии.

На пленарном заседании парламентарии заслушали информацию о результатах деятельности региональной архивной службы и приняли в разных чтениях региональные законопроекты.

В окончательном чтении законодатели рассмотрели проекты законов «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также изменения, вносимые в республиканский бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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