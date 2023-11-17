Отмечается, что на мероприятии председательствовал руководитель комитета Народного Собрания региона по налогам и бюджету Магомет-Сали Добриев. В обсуждении главного финансового документа приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты РИ Хаваш Гагиев, и. о. министра финансов Тамерлан Вышегуров, замминистра экономического развития Аслан Нальгиев, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и студенты учебных заведений региона.

Магомет-Сали Добриев сообщил народным избранникам, что законопроект рассмотрен комитетом по бюджету и налогам совместно с профильными комитетами республиканского парламента.

«Сформированный проект бюджета ориентирован на реализацию региональных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития, направленных на стимулирование экономического роста, достижение более высоких показателей по реальным доходам граждан республики, улучшение качества услуг в отраслях социальной сферы, поддержание на безопасном уровне долговой нагрузки», — подчеркнул Магомет-Сали Добриев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании региона, об основных параметрах бюджета следующего года рассказал и. о. министра финансов республики Тамерлан Вышегуров. После окончания формирования доходной и расходной частей проекта бюджета основные характеристики республиканского бюджета на 2024 год сложились следующим образом: общий объем доходов бюджета составил 27 723 860,8 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета — 27 986 318,6 тыс. руб., дефицит бюджета — 262 457,8 тыс. руб.

Как заявил спикер заседания, наиболее высокую долю в общем объеме расходов территориального бюджета занимают образование, социальная политика, здравоохранение и национальная политика. Кроме того, докладчик добавил, что с учетом полученных трансфертов ко второму чтению в законопроект будут еще внесены соответствующие поправки.

После выступления в зале развернулась живая дискуссия, в ходе которой депутаты парламента и другие участники слушаний задали большое количество вопросов. В частности, народные избранники интересовались перераспределением средств в отрасли здравоохранения и образования, ростом собственных доходов, обеспечением водой проблемных районов.

В ходе заседания также были заслушаны доклады, представленные аудитором Контрольно-счетной палаты региона Джамалейлом Дзауровым и заместителем министра экономического развития Ингушетии Асланом Нальгиевым. Кроме того, участников мероприятия ознакомили с заключением Контрольно-счетной палаты и прогнозом социально-экономического развития республики на 2024-2026 годы.

Подводя итоги дискуссий, Магомет-Сали Добриев отметил, что главный финансовый документ региона отвечает социальному запросу. Расходы на социально-культурную сферу составят более 77%. Также заложены средства на реализацию национальных целей и задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.

Итогом предметного обсуждения параметров республиканского бюджета стали рекомендации, которые будут направлены в правительство Ингушетии.

Отмечается, что в первом чтении финансовый документ будет рассматриваться на предстоящем пленарном заседании Народного собрания региона. В окончательном чтении республиканский бюджет с учетом изменений и дополнений будет утвержден до конца декабря.