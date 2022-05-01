По его словам, «это праздник тех, кто любит и умеет трудиться, добиваясь успехов во многих начинаниях, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашей малой родины и страны в целом».

«Трудом многих поколений наших предков создавалась Республика Ингушетия. И сегодня во многом, благодаря созидательному труду жителей Ингушетии, их профессионализму, ответственности и преданности делу, наша республика уверенно идет вперед, развивается экономика, совершенствуются все сферы общественной жизни. Наша задача — стремиться и дальше жить в мире и согласии, достойно трудиться для дальнейшего развития республики, повышения благосостояния ее граждан», — подчеркнул Калиматов.

Особенно теплые слова Глава адресовал ветеранам, «которые долгие годы трудились во имя процветания республики и благополучия будущих поколений».

Руководитель субъекта поблагодарил жителей за труд и стремление сделать республику лучше и краше, и выразил уверенность, что их энергия, энтузиазм и целеустремленность будут и впредь способствовать в решении важных задач, реализации потенциала республики.

Калиматов пожелал крепкого здоровья, удачи, уверенности в своих силах, отличного настроения, мира и благополучия каждой семье.

Напомним, свое современное название праздник весны и труда получил в 1992 году. В советское время он официально именовался «День Интернационала», а затем — «Международный день солидарности трудящихся».