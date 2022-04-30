Первый день одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр приходится на 2 мая

«Религиозные органы Саудовской Аравии сегодня, 30 апреля, объявили о том, что новую луну месяца Шавваль не видели, соответственно, 1 мая последний день священного месяца Рамадан, а Ид аль-Фитр (Мархаш) выпадает на 2 мая», — сказал собеседник издания.

Также Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Фитр, в соответствии с которым 4 мая — дополнительный выходной день в республике.

По данным Минпромсвязи республики, в период празднования Ураза-байрам в регионе с 1 по 4 мая продлят работу общественного транспорта, проезд в эти дни бесплатный.

Отметим, что в основе мусульманского календаря лежит лунный год, состоящий из 12 месяцев. Лунный месяц составляет 29 или 30 дней. Обычный лунный год содержит 354 дня, а високосный — 355.