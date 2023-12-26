Почти 40 человек с ОВЗ трудоустроили в Ингушетии в этом году

«В текущем году в органы службы занятости населения обратились 315 человек, желающие найти работу. Всего нам удалось трудоустроить 39 лиц с инвалидностью. При этом в прошлом году в службу занятости обратились 210 человек. Подходящую работу нашли 13 из них», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, важно учитывать потребности инвалидов и создавать комфортные условия для их трудоустройства. Это решает не только вопрос их материального обеспечения, но и их социализации. Процесс должен включать в себя доступность рабочих мест, оборудованных под особенности инвалидов, а также программы поддержки и адаптации на рабочем месте.

«Трудоустройство инвалидов также способствует их интеграции в общество и созданию более инклюзивной среды. Это позволяет людям с ограниченными возможностями реализовать свой потенциал и вносить личный вклад в различные сферы общественной деятельности. Наша задача — ежегодно повышать уровень занятости инвалидов, делая для этого все необходимое, а также обеспечивать равные возможности для всех членов общества», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.