Трудоустройство

Почти 40 человек с ОВЗ трудоустроили в Ингушетии в этом году

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В 2023 году в республике наблюдалась положительная динамика по части трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В текущем году в органы службы занятости населения обратились 315 человек, желающие найти работу. Всего нам удалось трудоустроить 39 лиц с инвалидностью. При этом в прошлом году в службу занятости обратились 210 человек. Подходящую работу нашли 13 из них», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, важно учитывать потребности инвалидов и создавать комфортные условия для их трудоустройства. Это решает не только вопрос их материального обеспечения, но и их социализации. Процесс должен включать в себя доступность рабочих мест, оборудованных под особенности инвалидов, а также программы поддержки и адаптации на рабочем месте.

«Трудоустройство инвалидов также способствует их интеграции в общество и созданию более инклюзивной среды. Это позволяет людям с ограниченными возможностями реализовать свой потенциал и вносить личный вклад в различные сферы общественной деятельности. Наша задача — ежегодно повышать уровень занятости инвалидов, делая для этого все необходимое, а также обеспечивать равные возможности для всех членов общества», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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