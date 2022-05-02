Полпред Юрий Чайка поздравил мусульман с праздником Ид-аль-Фитр

«Сердечно поздравляю правоверных мусульман с праздником Ураза-Байрам Завершая священный месяц Рамадан, он несет в себе глубокий нравственный смысл, обращает к ценностям справедливости и гуманизма, олицетворяет стремление к самосовершенствованию и готовность творить добро», — сказал Юрий Чайка.

По его словам, в эти дни принято подводить итоги духовных обретений во время поста, проявлять внимание к тем, кто нуждается в помощи.

«Сегодня российские мусульмане по всей стране, в том числе в регионах Северного Кавказа, вносят свой неоценимый вклад в дело укрепления гражданского мира и согласия, сохранения единства и процветания нашей многонациональной Родины», — отметил полпред, добавив, что уверен, так будет и впредь.

Он пожелал мусульманам страны праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.