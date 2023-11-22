Заседание

Представители Ингушетии приняли участие в заседании Западно-Каспийского бассейнового округа

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Заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Микаил Мизиев совместно с руководителем отдела водных ресурсов Али Ханиевым приняли участие в бассейновом совете Западно-Каспийского бассейнового округа.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по региону, 30-е по счету заседание состоялось в Нальчике под председательством руководителя Западно-Каспийского БВУ Гусейна Курбанчиева. Участниками выступили представители органов государственной власти, местного самоуправления, сотрудники научно-исследовательских учреждений и так далее.

По словам собеседника издания, в ходе мероприятия Микаил Мизиев ознакомил присутствующих с состоянием водохозяйственного комплекса Ингушетии, рассказал о темпах его развития.

«Сотрудники Минприроды региона провели комплекс исследовательских работ для определения необходимости водохозяйственных мероприятий на водных объектах. По результатам исследования составили акт, в котором предложили для реализации 13 водоохранных мероприятий, в основном это строительство берегоукрепительных сооружений и проведение очистки русел рек. Перечень направлен в Федеральное агентство водных ресурсов для дальнейшего включения в новый проект по оздоровлению водных объектов, который стартует в 2025 году», — рассказал он.

Отмечается, что в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в 2024 году планируется начать второй этап работ по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в Магасе, а также руслорегулировочные и дноуглубительные работы на реках Яндырка и Сурхахи общей протяженностью 8,5 км.

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