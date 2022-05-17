Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 16 сайтов по продаже поддельных дипломов

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Прокуратура города Карабулака Ингушетии направила в суд 16 административных исков о закрытии интернет-сайтов, на которых продавались поддельные документы об образовании, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города в Карабулакский районный суд направил 16 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и об ограничении доступа к сайтам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данных ресурсах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации и введения пароля, пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца.

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