Против 67-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки
В отношении 67-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в приготовлении к даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 17 февраля текущего года подозреваемый, находясь в служебном помещении МО МВД России по городу Назрани, обратился к сотруднику полиции с просьбой о прекращении в отношении него процессуальной проверки и не принятию мер уголовно-правового характера, после чего неоднократно предлагал за это взятку в размере 20 тыс. рублей.
Однако не смог довести преступление до конца, так как сотрудник полиции от получения взятки отказался.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, говорится в релизе.