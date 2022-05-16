Прокуратура

Психбольного жителя Ингушетии отправят на лечение после нападения на знакомого

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В Ингушетии психически больной местный житель, напавший с ножом на 62-летнего знакомого в марте 2022 года, отправится на принудительное лечение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Следствием установлено, что мужчина, страдающий параноидной шизофренией, 7 марта 2022 года на окраине сельского поселения Галашки Сунженского района в ходе внезапно возникшей ссоры со своим 62-летним знакомым нанес ему удар ножом в лицо. В ходе экспертизы у задержанного выявили психическое расстройство», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для применения принудительной меры медицинского характера.

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