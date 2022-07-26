Расширен перечень социальных выплат, которые можно будет получать на карту «Мир»

Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек.

Речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом «О государственной социальной помощи», субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Также с помощью банковских карт или счетов национальной платежной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и ЖКУ. Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащего или сотрудников МВД и другим категориям граждан.

Кроме того, на карты «Мир» будет перечисляться ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор».

До сих пор через «Мир» можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.

В марте международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей.