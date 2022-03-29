Регионам выделено 2,5 млрд рублей для стабилизации цен на хлеб
Вице-премьер России Виктория Абрамченко обсудила с регионами и бизнесом текущую ситуацию с производством хлебобулочных изделий и меры по недопущению скачкообразного повышения цен на хлеб, сообщается на сайте кабинета министров.
Как отметили участники совещания, хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех субъектах, не наблюдается задержек поставок или предпосылок для снижения производства. Однако в последнее время наблюдается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с ростом цен на сырье и материалы для производства готовой продукции.
«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — отметила Абрамченко.
До субъектов доведены лимиты в полном объеме, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время.
Вице-премьер призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек.
«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», — сказала вице-премьер.
Абрамченко поручила министерству промышленности и торговли совместно с торговыми сетями проработать эти меры и представить в правительство предложения.