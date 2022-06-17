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Школа имени Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии готова к открытию

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В городе Сунжа Ингушетии завершено строительство нового образовательного учреждения имени Героя России, подполковника ФСБ Алихана Калиматова, погибшего при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Объект построен на территории функционирующей старой школы № 4. Строительные работы были начаты в конце 2020 года в рамках реализации национального проекта «Образование» подрядной фирмой «Кит-строй». Контрактная стоимость проекта — 552 млн руб. Общая площадь 4-этажного объекта составляет 13 751 кв. м, а вся территория — 39 381 кв. м. В здании расположится большой̆ актовый̆ зал, столовая, спортзал, учебные кабинеты и предметные лаборатории», — говорится в сообщении.

Также для комфорта учащихся с ограниченными возможностями здоровья в проекте школы предусмотрены два лифта и удобные пандусы на входе в учебное заведение.

«Изюминка нового образовательного объекта — большая, многофункциональная спортивная площадка. Здесь созданы полноценные условия для игры в различные командные виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол), построена хорошо оснащенная беговая дорожка. Все строительные работы на объекте завершены», — добавили в министерстве.

Напомним, школа носит имя подполковника ФСБ Алихана Калиматова, автомобиль которого вечером 17 сентября 2007 года был обстрелян неизвестными на федеральной трассе «Кавказ». Он получил 15 смертельных ранений, а в его автомобиле следователи позже насчитали 130 пробоин от пуль разного калибра.

4 ноября 2007 года указом Президента России Алихану Макшариповичу за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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