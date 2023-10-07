Здравоохранение

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова посетили Ингушетию

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Делегация национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова Минздрава России посетила с рабочим визитом Ингушетию.

Обсуждение и координация совместной работы по вопросу оказания жителям республики медицинской помощи по профилям «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия» стало основной целью визита специалистов из Санкт-Петербурга.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, врачами поднимались имеющиеся проблемы и пути совершенствования помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, меры по снижению смертности от болезней системы кровообращения.

По всем актуальным вопросам также было проведено видео селекторное совещание с участием министра здравоохранения республики Заремы Антошкиевой, главных внештатных специалистов Минздрава и руководства медицинских вузов.

Отмечается, что во время визита специалисты Федерального центра посетили медицинские учреждения республики, оценили полноту, эффективность и доступность мер, принимаемых в регионе, для улучшения оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля.

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